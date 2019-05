Belgische koning ontvangt radicale politici

Ⓒ BSR Agency

De Belgische koning Filip heeft woensdag in zijn paleis in Brussel gesprekken met de voorzitters van twee radicale partijen. Voorzitter Tom van Grieken van het extreemrechtse Vlaams Belang en Peter Mertens van de extreemlinkse PVDA zagen hun partij zondag flinke winst behalen bij de verkiezingen. Ze haalden in Vlaanderen respectievelijk 18,5 en 5,3 procent van de stemmen.