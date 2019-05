Katja en Najib spannen samen

Het Nederlandse team bestaat uit Katja Schuurman en Najib Amhali, de Vlamingen zetten Gert Verhulst en James Cooke in. De show wordt gepresenteerd door Peter Van de Veire en een nog onbekende Nederlandse presentatrice, meldt Het Laatste Nieuws. Van de Veire maakt daarvoor een eenmalig uitstapje van de Vlaamse publieke omroep VRT naar VIER.

Gert, in Nederland vooral bekend van Samson & Gert, maakt in Vlaanderen al enkele jaren een succesvolle talkshow met James Cooke: Gert Late Night.

De opnames van de tv-show beginnen half augustus in het Pop-Up Theater van Studio 100 in Puurs. Wanneer De Battle op de buis verschijnt, is nog niet bekend.