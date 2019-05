Heideroosjes op pre-party Pukkelpop

De Heideroosjes staan voor de vijfde keer op het affiche van Pukkelpop. De Limburgers besloten dit jaar na zeven jaar weer bij elkaar te komen om een klein aantal jubileumoptredens te geven en ook enkele festivals aan te doen.

De Pukkelpop pre-party vindt plaats op de avond voor het festival officieel losbarst en is alleen toegankelijk voor festivalgangers met een vrijdag- of combiticket. Op het festival, dat dit jaar van 15 tot 18 augustus plaatsheeft, staan verder namen als The National, Post Malone, Tame Impala, Anderson. Paak, The National en Billie Eilish.