Trotse Leontine wenst Marco succes

„Zo bijzonder om na 15 jaar weer terug te zijn in de Kuip! Heel veel succes én geniet vooral”, schrijft ze, gevolgd door een liefdesverklaring.

Marco Borsato begint woensdagavond aan zijn concertserie. Hij gaat het niet alleen doen want hij krijgt gedurende de avond onder meer hulp van Davina Michelle, André Hazes, Lil Kleine, Maan en Di-rect.

De zanger gaf in 2002 al drie uitverkochte shows in Rotterdam en deed dat twee jaar later nog eens zes keer over.