Schwarzenegger neemt afscheid van Niki Lauda

Schwarzenegger uitte vorige week op Twitter al zijn bedroefdheid over de dood van de racelegende, die drie keer wereldkampioen werd in de Formule 1. „Niki was een kampioen. Hij was een icoon, een Oostenrijkse schat. Hij was een van mijn beste vrienden en ik zal deze genereuze en baanbrekende held met heel mijn hart missen.”

Brühl speelde Niki Lauda in de Hollywood-film Rush uit 2013. Daarin waren ook rollen voor Chris Hemsworth, Natalie Dormer en Olivia Wilde.

Bij de afscheidsdienst waren ook veel prominenten uit de Formule 1 aanwezig, onder wie de huidige wereldkampioen Lewis Hamilton. Hij begeleidde de kist na de eredienst in de dom samen met onder anderen oud-kampioenen Nico Rosberg en Alain Prost. Lauda overleed vorige week op 70-jarige leeftijd.