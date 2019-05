John Cleese onder vuur na vermeende racistische uitspraak

De voormalige Monty Python-ster schreef in een tweet: „Een paar jaar geleden stelde ik dat Londen niet echt meer een Engelse stad is. Sindsdien hebben praktisch al mijn vrienden over de wereld hebben mijn observatie bevestigd. Er moet dus wel enige waarheid in zitten. Ik merk ook op dat Londen de stad in het VK was die het meest sterk vóór de EU stemde. ”

Burgemeester Sadiq Khan reageerde: „Deze opmerkingen klinken alsof John Cleese zijn karakter Basil Fawlty speelt. Londenaren weten dat diversiteit onze grootste kracht is. We zijn de trotse Engelse hoofdstad, een Europese stad en een wereldwijde trekpleister.”

Zijn tweet werd 17.000 keer leuk gevonden en vierduizend keer geretweet. In de zesduizend reacties was volop kritiek te lezen. Sommigen vragen hem of hij ’Engels’ bedoelt, of ’wit’. Waarop hij stelt: „Waarom probeer je me in diskrediet te brengen voor dingen die ik niet heb gezegd. Hou je projecties voor jezelf.”

De opmerkingen van Cleese komen acht jaar nadat hij eerder de krantenkoppen haalde met soortgelijke opmerkingen waarin hij zei dat Londen als een buitenlandse stad voelde en dat de Engelse cultuur verdween. Hij verhuisde naar eiland Nevis in de Cariben vorig jaar november en zei daar in juli al over tegen de BBC dat hij ’zo teleurgesteld over zoveel in dit land’ is.