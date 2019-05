Patty Harpenau hoopt dat het nu alleen nog over muziek Dotan gaat

Dotan lanceerde woensdag Numb, zijn eerste single sinds het debacle. Daarin zingt hij onder meer over de moeilijke periode die hij achter zich heeft liggen. Patty vindt het prachtig, vertelde ze aan 6 Inside. „Het is veel beter dan welk excuus dan ook”, zegt ze. „Hoe eerlijk kan je zijn als je daardoor verdoofd bent geweest.”

De reacties waren echter niet allemaal goed. Tegenstanders verweten Dotan dat hij in de slachtofferrol kruipt. „Ik denk eerder dat hij vertelt wat hem is overkomen”, reageert Patty daarop. „Ik heb me zo zorgen om hem gemaakt. Wat mij boeit als moeder, is dat hij er weer is. Dotan moet er verder helemaal niets meer over zeggen. Het is een prachtig nummer. Nu doorlopen, zo doen wij Harpenaus dat.”

De muziekcarrière van Dotan zit in het slop sinds vorig jaar april, toen bekend werd dat hij regelmatig een trollenleger had ingezet. De Volkskrant onthulde toen hoe de zanger zijn imago als weldoener probeerde op te poetsen met nepberichten over fans die hij in het vliegtuig trof en een speciale actie voor een kankerpatiëntje na een optreden.