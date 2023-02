Hans van der Togt woont uitvaart Heddy Lester bij

„We zagen elkaar de laatste tijd niet vaak meer”, weet Hans. „Hoewel we elkaar dus een beetje uit het oog waren verloren, Heddy en ik, belden we wel regelmatig. Het is onvoorstelbaar dat ze er niet meer is. Heddy dood, dat kan toch niet?”

Als vrienden van vroeger werd het contact in 2018 ineens weer heel intens. Dat gebeurde toen ze beiden door regisseur Jesse de Vries waren gecast voor de korte speelfilm Kras Lot. De opnamen vonden destijds plaats in Middelburg. Wanneer de camera’s uit gingen, bleven Heddy en Hans logeren in Zeeland en voelden ze zich weer ’als pubers die op schoolreisje waren’ .

Hans woonde lange tijd in het Friese Achlum, dit om de verleidingen van de grote stad te ontlopen. De voormalige presentator heeft er nimmer een geheim van gemaakt een drankprobleem te hebben, waarvoor hij zich ook regelmatig heeft laten behandelen in een afkickkliniek. Al die jaren dat Hans resideerde in zijn Friese dijkhuisje, hield hij zijn woonark aan. Nadat de tijdelijke huurder in 2018 was vertrokken, verhuisde hij terug naar zijn Amsterdamse schuit.