Ashton Kutcher voor eerst publiekelijk open over moord op vriendin

Als getuige voor de aanklager wordt verwacht dat hij in Los Angeles, waar het nu tegen het eind van de ochtend loopt, helpt om de tijd van overlijden vast te stellen voor Ashley Ellerin, zijn vriendin die door Michael Gargiulo, alias The Hollywood Ripper, werd omgebracht. Naar verwachting zal Ashtons getuigenis maar een paar minuten duren. Toch is de interesse groot, omdat het de eerste keer is dat Kutcher in het openbaar over deze zaak spreekt.

Tijdens de openingsverklaringen vertelden de aanklagers aan de juryleden dat ze geloofden dat Ellerin op 21 februari 2001 van achteren werd aangevallen door Gargiulo nadat ze haar douche verliet. Rond kwart voor elf ’s avonds arriveerde Ashton Kutcher om haar mee te nemen naar een Grammy’s feestje. Volgens de districtsadvocaat Daniel Akemon keek Ashton door het raam toen hij bij haar huis aankwam en dacht dat hij geknoeide rode wijn op de vloer zag. „We geloven nu dat het bewijs zal aantonen dat dat in feite bloed was.”

Ashley werd de volgende ochtend dood gevonden met meer dan 47 steekwonden. De moord op de 22-jarige modestudente bleef lang onopgelost. De politie bracht de zaak wel in verband met een andere moord vier jaar later, maar ook daarvan werd de dader niet gevonden.

In 2008 wist een derde vrouw een man die haar probeerde dood te steken weg te jagen, waarbij hij gewond raakte en een bloedspoor achterliet. Dat leidde uiteindelijk naar Gargiulo.