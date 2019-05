’Nieuwe single Jan Smit is plagiaat’

De producer laat weten dat hij de afgelopen dagen bedolven is onder reacties van ’alerte bewonderaars van mijn composities’. Zelf constateert hij vervolgens dan ook dat het refrein van Jan Smits nieuwe single ’1 op 1 hetzelfde is als de song Laser Light’. „Per ongeluk of expres? Dat maakt niet uit, dit kan gewoon niet.”

Eddy Ouwens zegt dat hij het heeft aangekaart bij Jan Smit, maar als reactie alleen kreeg: ’Ik hoor het niet’. Daarmee is voor Ouwens de kous niet af. Hij zoekt met de andere componisten Ad van Olm en Eddy Conrad naar een schikking „Jan vindt de claim ongegrond. Als hij geen schikking treft, stappen wij naar de plagiaatcommissie van Buma/Stemra.” Ja, het krijgt dus zeker nog een vervolg, laat hij weten.

Ouwens componeerde het nummer samen met Ad van Olm en Eddy Conrad in 1986 voor de Nederlandse zangeres Dee Dee.