Moby schrapt promotietour na kritiek op ’relatie’ Natalie Portman

In zijn boek schrijft Moby dat hij een relatie heeft gehad met Natalie Portman in 2001, toen de actrice net 18 jaar was. Portman reageerde daar publiekelijk op door te zeggen dat het niet ging om een relatie, maar een situatie waarin een ’enge, oudere man’ haar had benaderd. Moby liet het daar niet bij zitten, en gebruikte zijn sociale media-accounts om zijn gelijk te halen. Dat bleek minder goed te werken dan gedacht, en de muzikant kreeg veel kritiek te verduren. Uit zijn recente postst blijkt dat hij het er moeilijk mee heeft. Moby heeft uiteindelijk zijn excuses aangeboden aan Portman via Instagram. Op zijn website valt te lezen dat hij zijn optredens in de nabije toekomst schrapt.

Ook op Instagram laat hij weten dat hij even niets meer zal laten horen in een post waarin hij nogmaals door het stof gaat. „Ik ga een tijdje weg. Maar voordat ik dat doe, wil ik me nogmaals verontschuldigen en duidelijk zeggen dat alles mijn eigen fout is. Ik ben degene die een boek uitbracht zonder het aan de mensen te laten zien over wie ik schreef. Ik ben degene die defensief en arrogant reageerde. Ik ben degene die zich onnadenkend en respectloos gedroeg, zowel in 2019 als in 1999. Het spijt me.”