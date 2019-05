Zo ziet Richard Groenendijk eruit na ooglidcorrectie

Sommigen vroegen bijdehant waarom hij ook niet meteen de wallen onder zijn ogen had laten verhelpen. „Omdat ik van boven echt last had. Zwaar, moe. Onder voel ik niet. Misschien minder mooi, maar boeit me niet zo.”

Richard kondigde dinsdag aan dat hij klaar was met de gordijnen die naar eigen zeggen op zijn wimpers hingen. „Ik krijg er smetvlekken van. Het is echt erg”, vertelde hij in een filmpje. „Ik krijg er koppijn van dus ik ga morgen naar de kliniek en ik ga het eraf laten halen.”

De operatie was puur voor zijn eigen gemak en niet om er jonger uit te zien, zo verduidelijkte hij. „U vindt daar natuurlijk van alles van maar het kan mij niets schelen want ik heb er echt last van. Ik hoef er niet jonger uit te zien maar als een of andere treurige oude boze hagedis vind ik ook niet echt een succes.”