Duncans zoete wraak op 3FM-dj Frank van der Lende

De dj had eind maart gezegd dat hij alles zou doen als Duncan het Eurovisiesongfestival zou winnen, al haastte hij zich al snel om te zeggen dat hij geen tatoeages zou doen en ook mochten zijn lange lokken er niet af. Duncan wilde toch iets met Franks haar doen en bedacht daarom het Pippi-outfit. „Ik zou het heel erg grappig vinden”, zei hij.

Frank is niet de eerste BN’er die aan de bak moet na Duncans songfestivalzege. AVROTROS-collega’s Herman Hofman (3FM) en Lammert de Bruin (EenVandaag) spraken af een duik te nemen in de vijver bij het omroepgebouw als de zanger zou winnen. Daarvoor werden afgelopen week speciale Duncan Laurence-zwembroeken gemaakt, zo liet Hofman zondag zien op Twitter. Wanneer het gaat gebeuren is nog niet bekend.

Ook cabaretière Sanne Wallis de Vries moet eraan geloven, al hoeft zij het water niet in. „Als Duncan vanavond wint, doe ik een fotoshoot met een opblaastompoes”, kondigde ze op de dag van de finale aan.