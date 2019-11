Dit is het luxe penthouse dat Ziyech wil verkopen

Zij melden dat hij zijn penthouse aan de Gustav Mahlerlaan in Amsterdam in 2016 voor 1,86 miljoen euro heeft gekocht en er nu 2,7 miljoen euro voor vraagt. Mocht dat slagen, dan heeft hij in nog geen drie jaar mooi acht ton verdiend.

Het gaat om een penthouse op de negentiende verdieping van een appartementencomplex in het centrum van de Zuidas met een oppervlakte van maar liefst 258 m2. Op deze ene verdieping zijn vijf slaapkamers en twee badkamers en de woning is van allerlei moderne snufjes voorzien. Het appartementengebouw zelf heeft 24/7 beveiliging, maar ook een gym, wellness en zwembad in de aanbieding. Dat is nog eens scoren!

Bekijk ook: Ten Hag vindt boosheid Ziyech stiekem wel mooi