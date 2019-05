Regisseur Rocketman en Bohemian Rhapsody wil nu film over Madonna

„Ik weet niet of ze er blij mee zou zijn, maar dat zou buitengewoon zijn”, zegt Fletcher in gesprek met Gay Star News. „Als ik nog een film over een icoon zou kunnen maken, zou ik haar kiezen. Ze is heel bijzonder.”

In 2017 leek er al een Madonna-biopic op komst te zijn, getiteld Blond Ambition. Die film is echter nooit van de grond gekomen, doordat de Queen of Pop de komst ervan afkeurde. „Niemand weet wat ik weet en wat ik heb gezien. Ik kan alleen mijn eigen verhaal vertellen. Alle anderen die het proberen, zijn charlatans en dwazen”, zei ze destijds.

Bohemian Rhapsody werd een groot succes voor Fletcher. De film werd wereldwijd een kassucces en hoofdrolspeler Rami Malek won een Oscar voor zijn vertolking van Mercury. Rocketman draait vanaf deze week in de bioscopen. De film, waarin Taron Egerton de rol van Elton John speelt, oogst tot nu toe bijna alleen maar lof van recensenten.