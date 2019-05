Retespannende jubileumeditie voor Dauwpop

Indiepopband Rondé trapt de uitverkochte jubileumeditie van het „intieme festival met landelijke allure” vlak voor het middaguur af op het hoofdpodium. Rond 23.00 uur klinken de laatste tonen over het festivalterrein in Hellendoorn, dan zitten de set van Daniël Lohues, De Rooie Jager en Stuk erop. Een kwartiertje eerder wordt het festival op mainstage afgesloten door Nothing But Thieves.

De heren van Kris Kross Amsterdam zijn op het laatste moment toegevoegd aan de line-up. Het dj-trio uit Amsterdam vervangt Faithless-rapper Maxi Jazz, die zijn optreden op Dauwpop dinsdag afzegde vanwege „onvoorziene omstandigheden.”

Voor de jubileumeditie is het festivalterrein uitgebreid, onder meer met de terugkeer van het Enge Bos. „Een flauwekul podium dat we ooit hebben bedacht met allerlei ongein”, aldus organisator Rob Telgenkamp eerder in De Stentor. „George Baker zingt er 30 mei zijn Paloma Blanca en Little Green Bag.”

De bijzondere editie zorgt bij Telgenkamp voor constante spanning. „Het is retespannend.”