Teen Mom-Jenelle is voogdij over kinderen kwijt

Na een intense vier dagen waarbij onder meer Jenelle, David, de vader van Jenelle’s zoon Kaiser, Nathan Griffith, werden gehoord, oordeelde de rechter dat er te veel problemen tussen Jenelle en David zijn om de veiligheid van de kinderen te garanderen. De negen jaar oude Jace, Kaiser van vier en Ensley van twee, mogen dus nog niet terug naar hun ouders. Ook Maryssa, de 11-jarige dochter van David, is uit huis gezet. De kleine Kaiser zou gezegd hebben doodsbang te zijn terug naar huis te moeten omdat David hem slecht zou behandelen.

TMZ meldt dat het koppel hun kinderen één keer per week onder toezicht mag zien. Ook zouden er een aantal voorwaarden aan het stel opgelegd waaraan zij moeten voldoen als ze de voogdij terug willen krijgen. Zo moeten ze een ouderschapscursus volgen, in therapie en worden zij wekelijks getest op drugsgebruik.

De beslissing komt voor Jenelle geheel onverwacht. Zij zou ervan overtuigd zijn geweest samen met haar kinderen naar huis te kunnen gaan. In plaats daarvan verliet ze rechtbank met alleen David aan haar zijde. „Ik houd ervan om moeder te zijn. David en ik blijven sterk en staan achter elkaar”, laat de Teen Mom-ster weten in een verklaring aan The Hollywood Gossip. Een opmerkelijk uitspraak gezien een bron eerder liet weten dat ze juist in dezel situatie terecht zijn gekomen door David. „Ik houd ontzettend veel van mijn kinderen en ik zal alles doen om hen terug te krijgen. Dat moet iedereen weten”, besluit Jenelle. Inhoudelijk wil zij niet op de zaak ingaan.