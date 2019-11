Liters pus uit schouder Fred van Leer

Fred werd afgelopen zaterdag al opgenomen vanwege heftige pijn, maar mocht diezelfde dag het ziekenhuis nog verlaten. De pijn bleef echter aan en dus ging hij dinsdag onder het mes. De operatie is geslaagd en de stylist is nu dan ook weer aan de beterende hand, maar maar het had ook heel anders af kunnen lopen.

„Voor iedereen die wil weten wat er nu precies gebeurd is, er is gisteren twee liter pus uit mijn schouder gehaald”, schrijft hij op Twitter. „Hoe dat daar gekomen is laat ik even daarbuiten, maar twee dagen later en het was een totaal andere uitkomst geweest.”

Fred moet het voorlopig wel rustig aan blijven doen, zijn shows van woensdag en donderdag worden dan ook verzet. „Op naar een volledig herstel”, sluit Van leer zijn bericht af.