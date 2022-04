Rechter waarschuwt lachende fans Johnny Depp: ’Orde of ik laat jullie verwijderen!’

De acteur werd gevraagd om films op te noemen waarin hij speelt. Verder dan ’Alice in Wonderland’ kwam hij niet, wat tot hilariteit bij zijn fans leidde. „Het is zo triest dat ik mijn eigen films niet eens kan opnoemen”, zegt Depp. „Sorry, ik kijk ze gewoon zelf niet.” De rechter vond de uitspraak van Depp echter minder grappig. „Orde in de zaal of ik laat jullie verwijderen! Begrepen? Bedankt”, richt hij zich tot de fans.

Depp heeft zijn ex-vrouw Amber Heard aangeklaagd. Het stel was tot en met 2016 getrouwd. Depp klaagt Heard aan voor smaad vanwege een artikel dat zij in 2018 schreef voor The Washington Post. De actrice heeft het daarin over huiselijk geweld dat ze heeft meegemaakt, maar noemt haar ex niet bij naam. Depp vindt dat het duidelijk is dat ze over hem schrijft en klaagde haar aan. Hij ontkent Heard te hebben mishandeld.