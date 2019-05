Nooit eerder verschenen muziek van Prince uitgebracht

Het album Originals wordt wereldwijd tijdens speciale luisterevenementen in onder meer Los Angeles, Spanje, Polen en Brazilië gepresenteerd en is vanaf 21 juni op de streamingdienst Tidal te horen. Een maand later, op 19 juli, wordt de plaat op vinyl uitgebracht. Originals bevat veertien nummers die mede door Jay-Z, tevens eigenaar van Tidal, zijn uitgezocht.

„Prince baande de weg naar artistieke vrijheid. Hij is een van de dapperste mensen die ik in de muziekindustrie heb mogen leren kennen. Hij gaf ons het vertrouwen om zijn strijd voor te zetten”, laat Jay-Z in een persverklaring weten.

Dat het album in eerste instantie alleen op Tidal te beluisteren is, is opmerkelijk. Prince haalde in 2015 al zijn muziek van online streamingdiensten, omdat hij vond dat de opbrengsten oneerlijk verdeeld werden.