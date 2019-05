Taron Egerton moest ’voorhoofd maaien’ voor rol Elton John

In gesprek met E! News vertelt de 29-jarige acteur wat hij allemaal wel niet voor zijn werk over heeft. „We kleurden mijn haar, we dunden het uit en we schoren mijn haarlijn verder omhoog dan het al zat”, verzucht hij. „Maar het was wel tof. Het is best spannend om jezelf, zeker als acteur zijnde, zo te transformeren, omdat het je anders laat voelen. Dus ondanks dat ik niet echt genoot van het ’maaien’ van mijn voorhoofd iedere dag, omdat ik bang was dat het niet meer terug zou groeien, ziet het er wel goed uit in de film.”

Terugkijkend op die periode bekent de acteur dat hij daarom buiten het filmen om „het hele jaar een pet droeg.” „Dat is meestal best prima, maar het wordt alleen een beetje lastig als je uit eten gaat of zoiets. Maar goed, het is allemaal voor de kunst”, grapt hij.