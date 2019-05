‘Ma’ ✭✭✭✩ (3,5)

Sterker nog: Sue Ann nodigt de jongeren een paar dagen later zelfs uit om haar kelder te gebruiken. Er een chill-plek van te maken, waar ze vrijuit kunnen drinken, blowen en feesten. Op verzoek serveert ze er zelfs pizza-broodjes!

Te mooi om waar te zijn? Natuurlijk? Ma is niet voor niets een film van Blumhouse, het productiehuis dat zich gespecialiseerd heeft in horror. Regisseur Tate Taylor (The Help, Get on up) tapt dit keer uit een commerciëler vaatje. Al probeert hij daarbij wel een dertien-in-een-dozijn scenario boven het maaiveld uit tillen.

Met actrice Octavia Spencer, die in 2012 voor haar optreden in The help een Oscar won, lukt dat ten dele. Zijn speelt toffe tante Sue Ann met een warme, begrijpende glimlach. Ze paait en aait, laat zich ‘Ma’ noemen, feest mee en blijft maar drank aanslepen. Maar heeft één strenge regel: haar jonge gasten mogen alleen in de kelder komen. De rest van haar huis is streng verboden terrein.

Gaandeweg blijkt Sue Ann een boel te verbergen te hebben en een geheime agenda die geworteld is in haar verleden, toen zij werd gepest en buitengesloten. Wil ze nu alsnog bij de ‘cool kids’ horen? Of heeft zij andere motieven? Ma profiteert van de gelaagdheid van Spencers spel en de manier waarop zij het onberekenbare karakter van Sue Ann geloofwaardig weet te maken.