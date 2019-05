Jack Spijkerman Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Sinds zijn verrassende scheiding in 2007 is JACK SPIJKERMAN niet met een nieuwe partner gesignaleerd en dat terwijl de presentator zegt een breed palet aan vrouwelijk schoon te kunnen waarderen. ‘Ik mag toch hopen dat niet iedereen achter dezelfde aanloopt, want dan krijgen we problemen.’