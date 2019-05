Joe Jonas: Diplo verknalde geheime bruiloft

In de Britse radioshow Capital Breakfast werd Joe door dj Roman Kemp gevraagd naar het uitlekken van zijn geheime bruiloft. „Ja, Diplo heeft het echt verknald”, zei de middelste van de drie Jonas Brothers. „Ik hou van Diplo, maar hij houdt meer van z’n Instagram dan een 13-jarige”, grapte Joe. „Hij plaatst iedere vijf seconden iets. Hij heeft letterlijk ge-livestreamed met een filter van een hondenkop. Maar we hebben wel gelachen, we vonden het hilarisch.”

Het geheime huwelijk van Joe en Sophie in Las Vegas begin deze maand werd voltrokken door een Elvis-imitator. Naast Diplo waren ook andere sterren zoals zanger Khalid en uiteraard Joe’s broer Nick en Kevin van de partij.