Soulzangeres Erykah Badu naar 013

De Amerikaanse zangeres is bekend vanwege haar unieke sound, waarbij ze soulmuziek vermengt met lome hiphopbeats. Dit wordt ook wel neo-soul genoemd, waar ook haar bijnaam vandaan komt. In haar lange carrière heeft Erykah Badu vier Grammy Awards gewonnen. Badu scoorde in Nederland hits met Tyrone, You Got Me en Sweet Baby.

De ticketverkoop voor het concert start vrijdag 31 mei om 10.00 uur.