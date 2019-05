Giel Beelen: ’Aanmeldprocedure Songfestival is nep’

Nederlandse steden die volgend jaar graag het Eurovisiesongfestival willen huisvesten, kunnen zich sinds woensdag aanmelden. In de eerste helft van juni ontvangen geïnteresseerden de criteria waar ze aan moeten voldoen, om vervolgens een bidbook samen kunnen stellen waarin ze uitleggen waarom het Songfestival daar plaats moet vinden. In overleg met de EBU wordt na een assessment bepaald in welke stad het liedjesspektakel plaats gaat vinden. Onder meer Amsterdam, Rotterdam en Maastricht hebben al laten weten het Eurovisiesongfestival graag te willen organiseren.

Volgens Giel Beelen is deze hele procedure echter een toneelstuk. De dj stelde donderdagochtend in zijn ochtendshow dat er al lang is besloten in welke stad het Songfestival wordt georganiseerd. „Ik heb uit zeer betrouwbare bron... Dat ik weet dat het Maastricht is!”, verklapt hij. „Nou ja, het is dus niet honderd procent, maar eigenlijk hoorde ik mensen erover praten...”, lijkt hij terug te krabbelen. Toch herstelt de dj zich al snel. „Het is natuurlijk een Europese hoofdstad, het klopt in alle opzichten!”

„Nu doen ze natuurlijk net alsof je je nog kunt aanmelden. Zoals dat gaat weet je wel, net als een sollicitatie waarbij je al lang weet wie de baan gaat krijgen, maar dan móet je eerst even een sollicitatie hebben. Dus ik denk dat ze eerst netjes de plannen laten binnenkomen, om daarna te zeggen: ’Nou, we hebben gekozen voor Maastricht! Let op mijn woorden!”.

Nederland was vier keer eerder het decor van het evenement, zo vond het plaats in Hilversum (1958), in Amsterdam (1970) en in Den Haag (1976 en 1980).melden. Dat heeft de European Broadcasting Union (EBU) woensdag bekendgemaakt.