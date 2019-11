Jennifer Aniston blijft het liefst alleen thuis

Aniston zegt zich thuis het meest prettig te voelen omdat ze zich daar veilig voelt. „Maar ik moet er wel voor waken dat ik mezelf niet isoleer”, aldus Jennifer, die onlangs nog ’het internet brak’ door binnen no-time meer dan een miljoen volgers op Instagram te vergaren. Ze ’versloeg’ hiermee prins Harry en Meghan, die er net iets langer over moesten doen om een miljoen mensen aan zich te binden. Inmiddels heeft Aniston al 18,6 miljoen volgers.

In haar nieuwe serie The Morning Show, waarin Jennifer opnieuw samenwerkt met haar Friends-zusje Reese Witherspoon, wordt er veel aandacht besteed aan de #MeToo-beweging. „Dat was heel belangrijk voor ons. Je kunt pas daadwerkelijk iets veranderen als je mannen ook laat inzien wat er al jarenlang verkeerd is gedaan of werd verzwegen. Daarom moeten mannen deze show ook kijken.”:

Hoewel Jennifer zelf geen slachtoffer zegt te zijn geweest van seksueel ontoelaatbaar gedrag, herinnert ze zich nog wel het moment dat de vrouw van Harvey Weinstein begon met haar kledinglijn Marchesa. „Ja, toen verscheen Harvey ineens op de filmset in Londen waar ik aan het draaien was. En dan zei hij dat ik die of die jurk moest dragen naar een première, puur omdat zijn vrouw die had ontworpen. Maar dat heb ik nooit gedaan, ik weigerde mezelf over te geven aan zijn eisen. Wat had hij dan moeten doen? Zelf die jurk over mijn hoofd heentrekken?”