Gigi D’Agostino viert 20-jaar L’Amour Toujours

Het nummer werd in 1999 in Italië uitgebracht, andere landen, waaronder Nederland, volgden later. In 2001 stond de plaat bij ons vier weken lang op nummer 1 in de Top 40. Ook in de Top 2000 is het nummer de laatste jaren steevast te bewonderen.

Het jubileum van L’Amour Toujours wordt dus niet alleen gevierd. Vengaboys, bekend van (zomer)hits als Boom, Boom, Boom en We’re Going to Ibiza, 2 Unlimited en de Vlaamse Kate Ryan vieren het feestje mee.