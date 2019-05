The Bachelor Arie Luyendyk Jr. is vader geworden

„Dit was de eerste keer dat ze me aankeek en het veranderde mij voorgoed”, schrijft Arie bij een foto van zijn pasgeboren dochtertje, Alessi Ren Luyendyk. „Ze is lief en rustig en Arie en ik kunnen niet meer van haar houden dan we nu al doen”, laat Lauren weten.

De kleine meid is geboren op 29 mei en weegt zes pond.

Helemaal gepland was hun eerstgeborene niet. „We waren het niet aan het proberen, maar we zijn door het dolle heen. Dit wordt een heel nieuw hoofdstuk in ons leven”, liet Arie in november weten. Lauren had een voorgevoel dat ze in verwachting was en deed in totaal zeven testen, die allemaal positief waren. „Arie kwam met een test aanlopen. Hij had tranen in zijn ogen en zei: ’Je bent zwanger!’

Afgelopen januari gaven de twee elkaar hun jawoord op op Hawaii. Arie, die in 2018 The Bachelor was in het Amerikaanse gelijknamige tv-programma vroeg Lauren tijdens een terugblikaflevering van de serie te huwelijk. Hij had daarvoor zijn verloving met de eigenlijke winnares van het programma, Becca Kufrin, verbroken.