Schwarzenegger superheld in cartoon Stan Lee

In een vorig leven was Arnold Armstrong superheld Captain Courage, de grootste held op aarde. Na een ultiem gevecht met zijn aartsvijand Dr. Superior raakte Captain Courage al zijn krachten kwijt. Sindsdien geeft hij les op een basisschool en traint hij daar de nieuwe generatie superhelden.

De oud-gouverneur van Californië noemt het een eer om mee te mogen werken aan de serie. „De serie bevat niet alleen maar comedy en actie, maar leert kinderen tijdens het kijken ook waardevolle lessen”, zegt Schwarzenegger. „Waar ik zelf trots op ben, is dat ik kinderen niet alleen leer om te gaan met hun superkrachten, maar dat ik kinderen wereldwijd ook kan leren over het belang van gezondheid, voeding en beweging.” De Oostenrijker is naast stemacteur ook co-executive producer van de serie.

De serie is een van de laatste projecten van Stan Lee, die in november vorig jaar op 95-jarige leeftijd overleed.