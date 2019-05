Jordyn Woods heeft acteerklus na slippertje Tristan Thompson

Volgens Bang Showbiz heeft Woods een rol gekregen in de serie Grow-ish van Freeform.

Jordyn liet eerder weten graag trouw aan zichzelf te kunnen blijven en zich geen zorgen te hoeven maken over wat anderen van haar denken. „Ik voel meer dan ooit de druk om er op een bepaalde manier uit te zien, omdat mensen me nauwgezet in de gaten houden. Ik probeer trouw te blijven aan mezelf, want waarom zouden we de normen van anderen moeten naleven? Waarom zou iemand anders moeten bepalen wat goed is. Je bepaalt zelf wat je wilt in je leven en zolang je gelukkig bent, maakt het niet uit wat iemand anders zegt of hoe ze zich voelen.”

Diverse media hebben al geopperd dat Jordyn Woods haar nieuw verworven bekendheid zou uitbuiten. Zo zou de voormalige beste vriendin van Kylie Jenner volop genieten van alle aandacht en zou ze zelfs paparazzi hebben getipt over waar ze zou zijn, zodat zij haar digitaal konden vastleggen. Dat ze nu in eens een rol in een serie te pakken heeft, kan dan ook haast geen toeval zijn.

Terwijl Woods de wind in de zeilen lijkt te hebben, heeft Khloé Kardashian de breuk met Tristan Thompson nog niet helemaal verwerkt. Khloé verbrak haar relatie met de basketballer afgelopen februari nadat zij erachter kwam dat hij haar had bedonderd met Woods. Het was niet de eerste keer dat hij een scheve schaats reed. Tristan ging ook al vreemd met verschillende vrouwen toen Khloé zwanger was van hun dochtertje.