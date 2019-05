Bijzondere gastartiesten in It Takes 2

Harry Piekema en Danny de Munk in It Takes 2 Ⓒ Tom Cornelissen

Vrijdagavond strijden Jan Joost van Gangelen, Harry Piekema, Imanuelle Grives, Lisa Michels, Loes Haverkort en Pim Muda voor een plek in de halve finale van It Takes 2. Naast het optreden met hun eigen professional (Trijntje Oosterhuis, Marcel Veenendaal of Waylon) zingen ze verrassende duetten met bijzondere gastartiesten.