Filmkat Leo overleden

Voor de rol van Church werden twee Maine Coon-katten gebruikt, Leo en Tonic. Leo trad in de film op als de ’ondode’ versie van Church. Ook stond hij op de filmposters. Jarrett adopteerde Leo na de filmopnames. Hoe oud de kat was, is niet bekend.

Pet Sematary (2019) is de tweede verfilming van de gelijknamige roman uit 1983 van Stephen King. De film, die een kleine twee maanden geleden in Nederland in première ging, gaat over een gezin dat naar het platteland verhuist. Achter hun huis ontdekken ze een onheilspellende dierenbegraafplaats waar de doden weer tot leven komen.