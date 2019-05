Vier nieuwe Harry Potter-verhalen in de maak

De vier nieuwe verhalen bevatten illustraties van Rohan Daniel Eason en gaan over verschillende lessen die studenten op tovenaarsschool Hogwarts kunnen volgen.

De eerste twee titels die worden uitgebracht zijn Harry Potter: A Journey Through Charms and Defence Against the Dark Arts en Harry Potter: A Journey Through Potions and Herbology. Later volgen dan nog Harry Potter: A Journey Through Divination and Astronomy en Harry Potter: A Journey Through Care of Magical Creatures.

In 2001 bracht J.K. Rowling ook al twee ’lesboeken’ van Harry Potter uit: Fantastic Beasts and Where To Find Them en Quidditch Through the Ages. Die eerste is bovendien de titel van een nieuwe vijfdelige filmreeks, waar Rowling ook het scenario voor schrijft. De derde film moet in 2021 verschijnen