Geridderde Wesley Sneijder bedankt Yolanthe

Wesley Sneijder is geridderd. Hij mag zich nu Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. De voormalig aanvoerder van het Nederlands elftal werd donderdag verrast bij de Utrechtse amateurvoetbalclub DHSC op Sportpark Thorbeckelaan. Het sportpark is vanaf donderdag ook vernoemd naar de voetballer. De nieuwe naam: Sportpark Wesley Sneijder.