Rod Stewart klaar met ’verkleedpartijtjes’

„Het komt dichterbij dan je denkt”, zeg hij over een eventueel pensioen. „Ik denk dat ik altijd wel zal blijven zingen, maar dit kan ik niet altijd blijven doen. Er komt een tijd waarop ik zeg ’oké, hou maar op met al die strakke broeken en gekke kleren’. Maar echt met pensioen gaan? Nee. Kappen met die rock ’n roll-onzin? Ja.”

Rod gaat dan ook meer doen met jazzmuziek uit het Great American Songbook, een collectieve term voor tal van liedjes die in de eerste helft van de vorige eeuw populair waren in de Verenigde Staten. „Ik heb vorige week zelfs al vergaderd over een optreden in de Royal Albert Hall”, verklapt hij.