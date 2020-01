Ruud de Wild en Olcay Gulsen op liefdestrip in Zuid-Afrika

Zowel Ruud als Olcay delen foto’s en video’s van hun reis, waarbij op een kiekje van Ruud te zien is dat Olcay’s zussen Dolshe en Georgina ook van de partij zijn. Bij een foto van Ruud en Olcay samen schrijft de Shownieuws-presentatrice: „Theo & Thea 😹 Tokkies on tour.”

Bij een filmpje waarop te zien is dat Ruud met Olcay danst tijdens de jaarwisseling, laat Ruud weten aan ’eclectische out of the box-dance moves’ met zijn ’liefste’ te doen.

Het stel zette in juni na vier maanden een punt achter hun relatie. Olcay zei tijd nodig te hebben, nadat haar ex-vriend was overleden. In augustus gaven Olcay en Ruud schoorvoetend toe weer ’voorzichtig’ aan het daten te zijn en in december vertelde Olcay in Ladiesnight over haar eerste kerstdiner met de vrienden van Ruud. De tortelduifjes lieten in december aan RTL Boulevard weten dat ze toekomstplannen samen hebben en zelfs denken aan trouwen.