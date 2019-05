Debbie Harry Ⓒ BSR Agency

Debbie Harry zegt dat zij bijna slachtoffer was geworden van seriemoordenaar Ted Bundy. De 73-jarige zangeres van Blondie stelt dat zij Bundy heeft ontmoet toen zij in 1972 in New York op zoek was naar een taxi. In plaats daarvan stond de ’charmante seriemoordenaar’ erop, haar een lift te geven.