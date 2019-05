Bruce Springsteen dropt derde nieuwe single

Springsteen heeft ook gelijk een clip opgenomen voor het nummer. Deze is geregisseerd door Thom Zimny, die ook verantwoordelijk was voor projecten van The Boss. In de zwart-wit-video zijn veel muzikanten te zien die ook op het nieuwe album te horen zijn, waaronder Springsteen's vrouw en achtergrondzangeres Patti Scialfa.

Eerder bracht The Boss al twee nummers uit van het album, dat vrijdag 14 juni verschijnt. Voor Hello Sunshine en There Goes My Miracle liet de rocker zich inspireren door Californische popmuziek van Glenn Campbell en Burt Bacharach uit de jaren 60 en 70.