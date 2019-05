Dat wat rest van de Eagles

De Eagles anno 2019 bestaan uit Don Henley, Joe Walsh en Timothy Schmit, aangevuld met Vince Gill en Deacon Frey. De laatste is de zoon van Glenn Frey, de begin 2016 overleden zanger van de Amerikaanse groep en de door de wol geverfde Gill is een welkome muzikale verrijking aangezien Don Felder ook al achttien jaar niet meer meedoet. Genoeg origineel dna nog over, maar we moeten toch wel wat missen.

Dit gezegd hebbende: onveranderd is het ijzersterke oeuvre van deze band. Hotel California, New kid in town, Best of my love, Lyin’ eyes, Take it to the limit: het komt allemaal voorbij tijdens de concerten in Amsterdam. Plus enkele hits die de overgebleven heren solo scoorden.