Recensie nieuwste album Sia: Allemaal weer even lekker

Voluit heet het negende studioalbum van Sia Music - Songs from and inspired by the motion picture. Er hoort dus een film bij en wel het regiedebuut van de 45-jarige Australische zangeres. Aangezien nog niet bekend is wanneer die hier uitkomt laten we die nu buiten beschouwing, maar weet dat er al de nodige ophef over ontstaan is omdat de autistische hoofdpersoon niet gespeeld is door een autistische actrice. Sia zal wel denken: in wat voor wereld ben ik nu weer terecht gekomen?