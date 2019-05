Jersey Shore-ster Snooki bevallen van zoon

„We zijn zo blij om Angelo in ons kleine gezin te verwelkomen! Hij is zo lief en lijkt als twee druppels water op zijn broer Lorenzo toen hij klein was”, laat Nicole aan People weten.

Nicole en haar man Jionni LaValle hebben al een dochter, Giovanna Marie (4,5 jaar oud) en een zoon, Lorenzo Dominic (6,5 jaar oud). In november maakte de realityster bekend in verwachting te zijn en in december maakte ze bekend dat ze in verwachting was van een zoon.