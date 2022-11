Premium Het beste van De Telegraaf

Prins Harry: nieuwe details over zijn schokkende memoires

Opnieuw lijken Harry en Meghan voor opschudding te gaan zorgen. Het boek van de prins, dat eerdaags in de schappen zal komen, zou volgens insiders mede geschreven zijn door zijn vrouw. Ⓒ Getty Images

Hij schreef zijn aangekondigde boek naar eigen zeggen „niet als prins, maar als de man die hij is geworden”. Maar op het omslag staat boven zijn indringende portret wel degelijk Prince Harry. Het geeft alweer aan wat een vat aan tegenstrijdigheden de tweede zoon van koning Charles is, de zoon die de troon doet schudden nu zijn biografie eindelijk naar de drukker gaat. Wat weten we eigenlijk al over de inhoud?