’Pommeline en Fabrizio uit elkaar’

Wekenlang is er al niets meer geplaatst van hen samen op sociale media en deelt Pommeline een video op Instagram Stories waarop te zien is dat ze de tatoeage met de naam van Fabrizio laat weglaseren. Met de tekst ’removing an old mistake’ daarbij, is dit extra voer voor de geruchtenmachine dat de twee niet meer samen zouden zijn.

Pommeline en Fabrizio hebben begin 2018 bekendgemaakt een stel te zijn en hebben zich in oktober verloofd. Óf de twee inderdaad mee hebben gedaan aan Temptation Island VIPS is nog even afwachten. Het nieuwe seizoen begint op 27 juni en is te zien op Videoland.