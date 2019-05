Borat zorgde voor scheiding Pamela Anderson

In de film speelt Cohen de presentator Borat uit Kazachstan, die naar de Verenigde Staten afreist om een documentaire te maken. Borat is verliefd op Baywatch-actrice Pamela Anderson en tijdens een signeersessie probeert hij haar te kidnappen om zo met haar in het huwelijk te kunnen treden. Alhoewel de meeste mensen tijdens de opnames van de film niet wisten dat het ging om een grap, was de actrice daar wel degelijk van op de hoogte.

Na de eerste vertoning van de film aan Anderson en haar toenmalige echtgenoot Kid Rock, voelde die zich voor schut gezet en begon hij ruzie te maken met zijn vrouw. Volgens Cohen sms'te Anderson hem erna dat zijn film voor haar scheiding had gezorgd.