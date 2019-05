René Froger krijgt Andreaspenning Amsterdam

In 2005 stond René Froger voor het eerst met Gerard Joling en Gordon als de Toppers in wat toen nog de ArenA was en nu de Johan Cruijff ArenA heet. De zanger zet zich ook in voor vele goede doelen, zoals Voedselbanken Nederland, KWF Kankerbestrijding, Kika, CliniClowns en het Astma fonds.

De Andreaspenning wordt toegekend aan personen die prestaties hebben verricht op sociaal, cultureel, maatschappelijk of economisch gebied voor Amsterdam. Ook mensen die zich minimaal tien jaar als vrijwilliger voor een maatschappelijk doel hebben ingezet, komen in aanmerking voor de onderscheiding.

Eerder is de Andreaspenning toegekend aan onder meer Harry Slinger en Henny Vrienten.