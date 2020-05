Gordon en Tino Martin nemen duet op

Gordon vertelde vorig jaar na zijn verblijf in een afkickkliniek al dat hij graag weer wilde gaan zingen. In de kliniek schreef hij meerdere liedjes voor op zijn comeback album. Van dat album is nog geen sprake, maar zingen doet ’ie wel weer.

Nadat Tino Martin hem had benaderd om een van zijn oudere nummers nieuw leven in te blazen, kon hij simpelweg niet weigeren. En daar zijn beide mannen erg blij om. „Gordon is een boegbeeld, iemand die niet weg te denken is uit de muziekhistorie”, reageert Tino in gesprek met Shownieuws. „Dus hoe leuk is het dan als je Gordon vraagt en hij doet mee?!” Maar ook Gordon is vol lof over Tino: „Hij heeft zijn carrière echt vanaf nul opgebouwd naar waar hij nu is. En nu is ’ie de allergrootste. Groter dat dit wordt het niet.”

Het duet dat de mannen hebben opgenomen is nooit een hit geweest. „Het is een liedje wat ik zelf altijd heel erg mooi heb gevonden. Het is nooit op single uitgekomen, maar het heet: Als alles wat je zegt echt waar zou zijn.”

Gordon is overigens niet de enige zanger waar Tino Martin een single mee op heeft genomen. Ook Rolf Sanchez, Paul de Leeuw, Trijntje Oosterhuis en Quido van de Graaf zijn maandag de studio ingedoken. Op sociale media laat Tino weten dat de muziek binnenkort online komt.