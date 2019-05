Nieuwe aanklachten seksueel misbruik tegen R. Kelly

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat er vier van de elf nieuwe aanklachten worden aangemerkt als ’klasse X’ misdaden, waarbij de zanger een minimumgevangenisstraf van zes tot dertig jaar boven het hoofd hangt.

In februari werd R. Kelly aangeklaagd wegens ernstig seksueel misbruik waarbij vier slachtoffers betrokken waren. Drie van de vier waren minderjarig.

Het is niet duidelijk of er bij deze aanklachten, die verband houden met een incident in januari 2010, een van dezelfde slachtoffers betrokken zijn, schrijft Page Six.

Kelly’s advocaat, Steve Greenberg laat in een reactie aan the Sun-Times weten dat hij op de hoogte is van de nieuwe aanklachten, maar nog de inhoud van de rechtbankdocumenten heeft bekeken. „We zullen zien wat de aanklachten zijn. Het enige wat ik weet: Het is oud. Deze beschuldigingen zijn van jaren geleden.”

