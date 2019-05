Rossana Kluivert openhartig over moeilijke periode

Eerst geloofde Rossana vorig jaar niet dat ze borstkanker had, nadat ze eerder al was getroffen door lymfeklierkanker. „Ik dacht: dat kan niet. Ik laat elke drie maanden bloed prikken. Hoe kan dit? Maar het heeft ook niets met elkaar te maken”, vertelt ze in Van der Vorst ziet Sterren.

In het programma legt ze uit dat ze een knobbeltje in haar borst ontdekte, nadat ze was afgevallen. Ze vertelt hierover: „Ik voelde me supergoed. Ik hou heel erg van suiker, heel veel suiker en de dokter zei: zou je dat willen minderen. Dan ben ik wel extreem en stopte ik met suiker. In een paar weken tijd was ik best wel afgevallen, als eerste bij mijn borsten en toen zag ik een bobbeltje.”

Hierna volgde een intensieve periode, waarin ze 21 bestralingen onderging, ze werd geopereerd aan de tumor én haar ’kippenhok’, zoals ze dat zelf gekscherend noemt, werd verwijderd. „Ja, je eierstokken, dan kom je in de overgang.”

Naar eigen zeggen is ze overdag vaak vrolijk, maar in bed kampt ze onbewust met angstgevoelens. „Ik verkramp. Ik heb een bitje in daarvoor. ‘s Nachts in mijn dromen word ik bang. Soms word ik wakker, helemaal nat. Ik durf ook nergens te voelen. Wat als...”

Rossana laat weten dat ze zich op dit moment goed voelt en wil nog lang niet aan de dood denken. „Ik heb een heel leuk leven, ik wil heel veel leuke dingen doen, heel veel dieren helpen.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de royals en sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.