Prins Joachim krijgt verjaardagsconcert

Prins Joachim en echtgenote prinses Marie krijgen maandag een openluchtconcert aangeboden in de tuin van Sølyst, bij de koninklijke schietbaan in Klampenborg. ,,Het is een heel, heel leuk cadeau. Ik was ongelooflijk ontroerd toen ik ervan hoorde. Echt ... het is erg genereus”, aldus Joachim. Het programma is gevarieerd. Zo zullen er ook gedichten worden gelezen van Joachims vorig jaar overleden vader, prins Henrik.

De opbrengst van het concert is voor een goed doel dat de jarige in de loop van de avond bekendmaakt. Van de familie is in elk geval kroonprins Frederik aanwezig, echter zonder zijn in Vancouver bij de wereldvrouwenconferentie We Deliver verblijvende kroonprinses Mary.

Koningin Margrethe biedt haar zoon vrijdag, op zijn verjaardag zelf, een diner aan in Christian VII’s Palæ in Kopenhagen. Daar wordt het hele koninklijk gezin verwacht.